Медведев похвалил главу Пентагона за честность

Дмитрий Медведев похвалил главу Пентагона Ллойда Остина за честность. Последний рассказал о целях США в помощи Украине – развитие американского военно-промышленного комплекса. Об этом пишет РИА Новости.

«Министр обороны США Остин раскрыл военную тайну. Прямолинейный и простодушный человек, генерал без колебаний назвал причину участия США в конфликте между Россией и Украиной <...> Это... необходимость модернизации оборонной промышленности США...», – заявил Медведев.

Он также назвал главу Пентагона «искренним человеком».

Ранее Остин отметил существенное увеличение объемов финансирования на производство боеприпасов и планов на 50 миллиардов долларов по модернизации оборонной базы.

Медведев отметил, что это содействует росту объемов производства и прибыли компаний, которые связаны с администрацией Байдена.