Взрыв ноутбука в метро Мадрида: видео очевидцев

Новости Испании. В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва ноутбука. Переносной компьютер везла с собой одна из женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента пострадала владелица устройства и несколько человек, которые находились рядом с ней в вагоне. Взрыв вызвал панику у пассажиров. Многие из них подумали, что произошел теракт. На место происшествия направлены скорая помощь и полиция.