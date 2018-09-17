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Взрыв ноутбука в метро Мадрида: видео очевидцев

17 сентября 2018 14:09
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Новости Испании. В Мадриде шесть человек пострадали в метро из-за взрыва ноутбука. Переносной компьютер везла с собой одна из женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв ноутбука в метро Мадрида: видео очевидцев-1

В результате инцидента пострадала владелица устройства и несколько человек, которые находились рядом с ней в вагоне. Взрыв вызвал панику у пассажиров. Многие из них подумали, что произошел теракт. На место происшествия направлены скорая помощь и полиция.

# Взрыв # Фотофакт

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