Швейцарские учёные выяснили, запах каких женщин кажется мужчинам наиболее приятным

Новости Швейцарии. Учёные из Швейцарии выяснили, о чём говорит мужчинам запах женщины.

Как сообщается на сайте Бернского университета, исследователи пришли к выводу, что наиболее приятным мужчинам кажется запах тех особей противоположного пола, которые лучше других способны к размножению.

Рассказывать о своём исследовании учёные начали с того, что при выборе партнёра люди, как и животные, руководствуется многими критериями. Важную роль играет не только внешность, но и запах особи.

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В предыдущих исследованиях учёные выяснили, что наиболее привлекательным запахом женщины обладают в те дни, когда наиболее способны к размножению. Однако это вызвало у исследователей сомнения, поэтому они решили изучить этот вопрос подробнее.

В этом исследовании учёные смогли подтвердить, что некоторые женщины действительно пахнут приятнее. Более того, определённый запах кажется более привлекательным не некоторым особям мужского пола, а сразу многим.

В рамках исследования участие принимали 28 женщин и 57 мужчин. Женщины, чей запах собирался, придерживались строгих правил, чтобы результат был наиболее достоверным. Им не разрешалось употреблять гормональную контрацепцию, алкоголь и пряности, спать в одной кровати с кем-либо. Они должны были регулярно мыться, а постель и одежда чистились с использованием нейтральных моющих средств. Когда запах был собран, его привлекательность по 100-балльной шкале оценивали мужчины.

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Женщины с высоким уровнем эстрогена и низким уровнем прогестерона (что указывает на плодовитость) оказались наиболее привлекательными для мужчин, если речь идёт про обоняние. Учёные объясняют это тем, что человек эволюционно запрограммирован искать партнёра, вместе с которым сможет передать свои гены следующему поколению.

Исследователи также обратили внимание на кортизол (гормон стресса) и ряд иных гормонов, отвечающих за иммунную систему человека. В некоторых исследованиях утверждается, что люди ищут партнёра с другой иммунной системой, чтобы дети обладали лучшей выживаемостью. Однако в данном исследовании эти гормоны не оказали никакого влияния на привлекательность запаха женщины.