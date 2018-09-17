Что будут обсуждать на переговорах главы КНДР и Республики Корея в Пхеньяне?

Новости мира. Главы КНДР и Республики Корея 18 сентября проведут переговоры. Местом встречи станет Пхеньян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Главы КНДР и Республики Корея 18 сентября проведут переговоры. Местом встречи станет Пхеньян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лидеры двух стран будут обсуждать пути денуклеаризации Корейского полуострова, а также вопрос снижения военной напряженности между двумя странами. С этой целью в городе Кэсон до проведения саммита стороны договорились открыть межкорейский офис связи (подробнее здесь).
16 сентября для подготовки переговоров в Пхеньян вылетела группа южнокорейских чиновников и журналистов. Первая за 10 лет встреча корейских лидеров состоялась 27 апреля в демилитаризованной зоне.
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