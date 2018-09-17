Занял чужое место и набросился на соседа с кулаками: пьяный россиянин устроил дебош на борту авиарейса Минск-Москва

Новости Беларуси. ЧП на борту авиарейса Минск-Москва, где пьяный пассажир устроил дебош , сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, он по ошибке занял чужое место, а в ответ на просьбу подвинуться набросился на соседа с кулаками. Сотрудниками транспортной полиции России авиадебошир доставлен в дежурную часть Домодедово. Им оказался 54-летний житель Московской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка.