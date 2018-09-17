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Занял чужое место и набросился на соседа с кулаками: пьяный россиянин устроил дебош на борту авиарейса Минск-Москва

17 сентября 2018 08:53
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Новости Беларуси. ЧП на борту авиарейса Минск-Москва, где пьяный пассажир устроил дебош, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Занял чужое место и набросился на соседа с кулаками: пьяный россиянин устроил дебош на борту авиарейса Минск-Москва-1

Как стало известно, он по ошибке занял чужое место, а в ответ на просьбу подвинуться набросился на соседа с кулаками. Сотрудниками транспортной полиции России авиадебошир доставлен в дежурную часть Домодедово. Им оказался 54-летний житель Московской области. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

# Хулиганство # Фотофакт

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