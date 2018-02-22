Взрыв на туристическом судне в Мексике: пострадали 26 человек

Новости Мексики. В Мексике на туристическом судне прогремел взрыв. Инцидент произошел, когда на пароме находились отдыхающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медицинская помощь потребовалась 24 пассажирам и участникам экипажа. Среди них оказались 19 местных жителей и 5 американцев. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать из-за серьезных ранений. Причины ЧП пока не установлены. Речь может идти о техническом сбое или скоплении газа.