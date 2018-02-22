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Взрыв на туристическом судне в Мексике: пострадали 26 человек

22 февраля 2018 09:55
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Новости Мексики. В Мексике на туристическом судне прогремел взрыв. Инцидент произошел, когда на пароме находились отдыхающие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Взрыв на туристическом судне в Мексике: пострадали 26 человек-1

  

Медицинская помощь потребовалась 24 пассажирам и участникам экипажа. Среди них оказались 19 местных жителей и 5 американцев. Одного пострадавшего пришлось госпитализировать из-за серьезных ранений. Причины ЧП пока не установлены. Речь может идти о техническом сбое или скоплении газа.  

# Фотофакт # Взрыв

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