Таможенники Гонконга задержали более 580 контрабандистов

Новости Китая. Рейды проходили в воздушных гаванях, на железнодорожных вокзалах и в морских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Рейды проходили в воздушных гаванях, на железнодорожных вокзалах и в морских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоимость изъятых товаров, которые злоумышленники пытались незаконно перевести через границу, составила почти 7 миллионов долларов.
Среди контрабанды оказались сумочки и кошельки, предметы из дикой природы, например, редкие виды цветов, изделия из слоновой кости и акульих плавников. Так же были попытки переправить за границу продукты питания и наркотики.