Таможенники Гонконга задержали более 580 контрабандистов

Новости Китая. Рейды проходили в воздушных гаванях, на железнодорожных вокзалах и в морских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стоимость изъятых товаров, которые злоумышленники пытались незаконно перевести через границу, составила почти 7 миллионов долларов.