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Таможенники Гонконга задержали более 580 контрабандистов

22 февраля 2018 09:49
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Новости Китая. Рейды проходили в воздушных гаванях, на железнодорожных вокзалах и в морских портах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Таможенники Гонконга задержали более 580 контрабандистов-1

  

Стоимость изъятых товаров, которые злоумышленники пытались незаконно перевести через границу, составила почти 7 миллионов долларов.  

Таможенники Гонконга задержали более 580 контрабандистов-4

  

Среди контрабанды оказались сумочки и кошельки, предметы из дикой природы, например, редкие виды цветов, изделия из слоновой кости и акульих плавников. Так же были попытки переправить за границу продукты питания и наркотики.  

# Контрабанда # Фотофакт

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