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Взрыв на рынке в Китае: полностью разрушены торговые ряды, около 140 пострадавших

13 июня 2021 12:20
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Новости Китая. На продовольственном рынке в Китае прогремел мощный взрыв. По последним данным, 12 человек погибли, около 140 пострадали. Многие в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв на рынке в Китае: полностью разрушены торговые ряды, около 140 пострадавших-1

В момент, когда произошла трагедия, на рынке было многолюдно. Заполнены были и кафе, которые расположены на территории комплекса. Взрывная волна полностью разрушила торговые ряды, повреждены соседние здания и припаркованные автомобили. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка газа.

# Взрыв # Фотофакт

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