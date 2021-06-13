Взрыв на рынке в Китае: полностью разрушены торговые ряды, около 140 пострадавших

Новости Китая. На продовольственном рынке в Китае прогремел мощный взрыв. По последним данным, 12 человек погибли, около 140 пострадали. Многие в тяжелом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент, когда произошла трагедия, на рынке было многолюдно. Заполнены были и кафе, которые расположены на территории комплекса. Взрывная волна полностью разрушила торговые ряды, повреждены соседние здания и припаркованные автомобили. По предварительной версии, причиной ЧП могла стать утечка газа.