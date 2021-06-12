В Джорджии неизвестный открыл огонь в жилом комплексе. Среди раненых маленький ребёнок

Новости США. Сразу несколько случаев стрельбы произошло в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Сразу несколько случаев стрельбы произошло в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В городе Остин штата Техас в результате атаки в одном из ресторанов ранения получили 12 человек. А в Джорджии стрельба привела к жертвам: погиб один человек, пострадали как минимум семеро. Огонь в жилом комплексе недалеко от отделения полиции открыл неизвестный мужчина.
Среди раненых маленький ребенок и 13-летний подросток. Состояние некоторых пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Личность и мотивы стрелка пока неизвестны. Злоумышленника ищут.