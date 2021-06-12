Прямой эфир

В Джорджии неизвестный открыл огонь в жилом комплексе. Среди раненых маленький ребёнок

12 июня 2021 13:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Сразу несколько случаев стрельбы произошло в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Джорджии неизвестный открыл огонь в жилом комплексе. Среди раненых маленький ребёнок-1

В городе Остин штата Техас в результате атаки в одном из ресторанов ранения получили 12 человек. А в Джорджии стрельба привела к жертвам: погиб один человек, пострадали как минимум семеро. Огонь в жилом комплексе недалеко от отделения полиции открыл неизвестный мужчина.

В Джорджии неизвестный открыл огонь в жилом комплексе. Среди раненых маленький ребёнок-4

Среди раненых маленький ребенок и 13-летний подросток. Состояние некоторых пострадавших оценивается как крайне тяжелое. Личность и мотивы стрелка пока неизвестны. Злоумышленника ищут.

# Стрельба в США # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления
12 июня 2021 13:11

Великобритания празднует официальный день рождения королевы. Александр Лукашенко направил поздравления

«Такая месть за заключение Романа Протасевича». В Польше задержан журналист Януш Недзвецкий
11 июня 2021 14:02

«Такая месть за заключение Романа Протасевича». В Польше задержан журналист Януш Недзвецкий

В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты
11 июня 2021 12:37

В Пакистане тем, кто отказывается от прививки, заблокируют SIM-карты