В Джорджии неизвестный открыл огонь в жилом комплексе. Среди раненых маленький ребёнок

В городе Остин штата Техас в результате атаки в одном из ресторанов ранения получили 12 человек. А в Джорджии стрельба привела к жертвам: погиб один человек, пострадали как минимум семеро. Огонь в жилом комплексе недалеко от отделения полиции открыл неизвестный мужчина.