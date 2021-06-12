Около полуострова Корнуолл протестуют экоактивисты. Они убеждены, что человечество на грани вымирания

Новости Великобритании. На британском полуострове Корнуолл второй день саммита стран «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за два года встреча проходит в очном формате.
Новости Великобритании. На британском полуострове Корнуолл второй день саммита стран «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впервые за два года встреча проходит в очном формате.
Среди главных тем – восстановление экономики после пандемии и вакцинация. В повестке также обсуждение глобальных экологических вопросов. Журналисты обратили внимание, что ни один саммит мировых лидеров не обходится без протестов. Не стала исключением и эта встреча.
На улицы близлежащих городов вышли экоактивисты. Сотни человек с плакатами и барабанами в руках обвиняют политиков в игнорировании проблемы изменения климата. Протестующие убеждены, что человечество находится на грани массового вымирания, и призывают лидеров не просто говорить о проблемах, а действовать прямо сейчас.