В Париже уличную вечеринку разогнали слезоточивым газом

Новости Франции. Массовая вечеринка в центре Парижа завершилась разгоном и стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Франции. Массовая вечеринка в центре Парижа завершилась разгоном и стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По некоторым данным, на улице собрались до полутора тысяч человек. Мероприятие проходило с нарушением санитарных мер и комендантского часа. Многие молодые люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.
В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. Стражей порядка забросали бутылками и всем, что было под рукой, в ответ против толпы полицейские применили слезоточивый газ. Нелегальное мероприятие стало вторым за неделю.