В Париже уличную вечеринку разогнали слезоточивым газом

Новости Франции. Массовая вечеринка в центре Парижа завершилась разгоном и стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По некоторым данным, на улице собрались до полутора тысяч человек. Мероприятие проходило с нарушением санитарных мер и комендантского часа. Многие молодые люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.