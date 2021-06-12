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В Париже уличную вечеринку разогнали слезоточивым газом

12 июня 2021 18:25
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Новости Франции. Массовая вечеринка в центре Парижа завершилась разгоном и стычками с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже уличную вечеринку разогнали слезоточивым газом-1

По некоторым данным, на улице собрались до полутора тысяч человек. Мероприятие проходило с нарушением санитарных мер и комендантского часа. Многие молодые люди были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

В Париже уличную вечеринку разогнали слезоточивым газом-4

В ситуацию пришлось вмешаться правоохранителям. Стражей порядка забросали бутылками и всем, что было под рукой, в ответ против толпы полицейские применили слезоточивый газ. Нелегальное мероприятие стало вторым за неделю.

# Коронавирус # Фотофакт

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