Взрыв на АЗС в Махачкале: число жертв выросло до 35. Что известно на данный момент?

Новости России. До 35-ти возросло число жертв мощного взрыва, прогремевшего на автозаправочной станции в Махачкале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако эта цифра может оказаться неокончательной.
На месте происшествия продолжается разбор завалов. Более сотни человек получили различные травмы. 11 из них – в тяжелом состоянии. Пострадавших планируют доставить в московские больницы самолетом МЧС, на борту которого находятся медики и психологи.
ЧП произошло поздно вечером 14 августа. Из-за вспыхнувшего неподалеку пожара пламя перекинулось на станцию. Огонь спровоцировал мощный взрыв газовых цистерн. Четыре часа сотни специалистов и техника тушили пламя. Сейчас на месте ЧП идет разбор завалов. 70 человек вместе с кинологами ищут выживших.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Дагестане сегодня объявлен траур. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России в связи с жертвами при взрыве на АЗС.