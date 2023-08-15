Прямой эфир

Взрыв на АЗС в Махачкале: число жертв выросло до 35. Что известно на данный момент?

15 августа 2023 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости России. До 35-ти возросло число жертв мощного взрыва, прогремевшего на автозаправочной станции в Махачкале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако эта цифра может оказаться неокончательной.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Более сотни человек получили различные травмы. 11 из них – в тяжелом состоянии. Пострадавших планируют доставить в московские больницы самолетом МЧС, на борту которого находятся медики и психологи.

Взрыв на АЗС в Махачкале: число жертв выросло до 35. Что известно на данный момент?-1

ЧП произошло поздно вечером 14 августа. Из-за вспыхнувшего неподалеку пожара пламя перекинулось на станцию. Огонь спровоцировал мощный взрыв газовых цистерн. Четыре часа сотни специалистов и техника тушили пламя. Сейчас на месте ЧП идет разбор завалов. 70 человек вместе с кинологами ищут выживших.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело. В Дагестане сегодня объявлен траур. Александр Лукашенко направил соболезнование президенту России в связи с жертвами при взрыве на АЗС.

# Взрыв # Новости России # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Катании на Сицилии отменили все авиарейсы из-за извержения вулкана
15 августа 2023 10:30

В Катании на Сицилии отменили все авиарейсы из-за извержения вулкана

Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов
15 августа 2023 10:28

Трампу предъявлено обвинение в попытке отменить результаты президентских выборов

Подоляк: Украине нужны не переговоры с Россией, а системы ПРО и ПВО
15 августа 2023 10:08

Подоляк: Украине нужны не переговоры с Россией, а системы ПРО и ПВО