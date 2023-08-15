Взрыв на АЗС в Махачкале: число жертв выросло до 35. Что известно на данный момент?

Новости России. До 35-ти возросло число жертв мощного взрыва, прогремевшего на автозаправочной станции в Махачкале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако эта цифра может оказаться неокончательной.

На месте происшествия продолжается разбор завалов. Более сотни человек получили различные травмы. 11 из них – в тяжелом состоянии. Пострадавших планируют доставить в московские больницы самолетом МЧС, на борту которого находятся медики и психологи.