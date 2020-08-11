Взрыв газа в Балтиморе: один человек погиб, пятерых завалило обломками зданий

Новости США. Мощный взрыв прогремел в американском Балтиморе. В результате ЧП несколько домов оказались полностью разрушены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один человек погиб. Пятерых жильцов, в том числе детей, завалило обломками конструкций. Поисково-спасательная операция на месте инцидента продолжалась несколько часов.

Четверых пострадавших удалось извлечь из-под завалов. Все они серьезно пострадали и сейчас находятся в больнице.