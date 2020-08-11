В Эстонии отреставрируют историческую часть города Нарва

Новости Эстонии. Власти Эстонии планируют в сентябре начать реставрацию исторической части древнего города Нарва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Окончить работы в здании ратуши и на ратушной площади должны будут к 2022 году. В соборе появится информационный туристический центр, откроется ресторан, разместятся зал бракосочетаний, городское законодательное собрание и кабинет мэра.