Прямой эфир

В Эстонии отреставрируют историческую часть города Нарва

11 августа 2020 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эстонии. Власти Эстонии планируют в сентябре начать реставрацию исторической части древнего города Нарва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии отреставрируют историческую часть города Нарва-1

Окончить работы в здании ратуши и на ратушной площади должны будут к 2022 году. В соборе появится информационный туристический центр, откроется ресторан, разместятся зал бракосочетаний, городское законодательное собрание и кабинет мэра.

В Эстонии отреставрируют историческую часть города Нарва-4

Территорию у ратуши благоустроят для отдыха и мероприятий. Там установят скамейки, а по выходным и праздничным дням будут проводить исторические ярмарки.

# Архитектура # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября
11 августа 2020 07:04

США сократят военный контингент в Афганистане к концу ноября

Сектор туризма во Франции потерял от 30 до 40 млрд евро
11 августа 2020 06:54

Сектор туризма во Франции потерял от 30 до 40 млрд евро

Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях
11 августа 2020 06:37

Турция готова испытать свою вакцину против коронавируса на людях