Взрыв дома в Париже: есть пострадавшие

Новости Франции. В Париже два человека пострадали при взрыве в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в одной из квартир на втором этаже. В качестве меры предосторожности пять зданий экстренно эвакуировали. Взрывная волна затронула четыре квартиры и лестничную клетку. Часть фасада дома обрушилась.