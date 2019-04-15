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Взрыв дома в Париже: есть пострадавшие

15 апреля 2019 12:46
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Новости Франции. В Париже два человека пострадали при взрыве в доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв дома в Париже: есть пострадавшие-1

Инцидент произошел в одной из квартир на втором этаже. В качестве меры предосторожности пять зданий экстренно эвакуировали. Взрывная волна затронула четыре квартиры и лестничную клетку. Часть фасада дома обрушилась.

Взрыв дома в Париже: есть пострадавшие-4

Пострадавшие доставлены в больницу. Точные причины ЧП выясняются.

# Взрыв # Фотофакт

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