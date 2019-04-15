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В Пакистане сильный ветер переворачивает автомобили, валит электрические столбы: есть жертвы

15 апреля 2019 11:23
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Новости Пакистана. Песчаная буря в Пакистане: число погибших возросло до пяти. Около 40 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Пакистане сильный ветер переворачивает автомобили, валит электрические столбы: есть жертвы-1

Стихия обрушилась на город Карачи на юге страны. Сильный ветер переворачивает автомобили, валит электрические столбы. Сообщается, что несколько человек погибли после того, как на них упали деревья.

В Пакистане сильный ветер переворачивает автомобили, валит электрические столбы: есть жертвы-4

В трех учебных заведениях обрушились крыши. Движение транспорта в некоторых районах города заблокировано. Ведутся работы по расчистке улиц.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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