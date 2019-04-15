В Пакистане сильный ветер переворачивает автомобили, валит электрические столбы: есть жертвы

Новости Пакистана. Песчаная буря в Пакистане: число погибших возросло до пяти. Около 40 человек пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стихия обрушилась на город Карачи на юге страны. Сильный ветер переворачивает автомобили, валит электрические столбы. Сообщается, что несколько человек погибли после того, как на них упали деревья.