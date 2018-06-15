Взрыв автомобиля с детьми в Киеве. Полиция рассматривает версию теракта

Новости Украины. Правоохранители Киева нашли фрагменты гранат в авто, которое взорвалось 14 июня в одном из жилых дворов города. Части взрывных устройств направлены на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме

Таким образом, появилась новая версия случившегося – теракт. Водитель, которого 15 июня задержали в Ровенской области, сотрудничает со следствием. Сейчас он дает показания.

ЧП произошло накануне. Дети играли в незапертой машине и нашли неизвестный предмет, который взорвался в руках у мальчика. Серьезные ранения получили четверо ребят. Очевидцы рассказывают о произошедшем.