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Взрыв автомобиля с детьми в Киеве. Полиция рассматривает версию теракта

15 июня 2018 19:16
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Новости Украины. Правоохранители Киева нашли фрагменты гранат в авто, которое взорвалось 14 июня в одном из жилых дворов города. Части взрывных устройств направлены на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме

Взрыв автомобиля с детьми в Киеве. Полиция рассматривает версию теракта-1

Таким образом, появилась новая версия случившегося – теракт. Водитель, которого 15 июня задержали в Ровенской области, сотрудничает со следствием. Сейчас он дает показания.

Взрыв автомобиля с детьми в Киеве. Полиция рассматривает версию теракта-4

ЧП произошло накануне. Дети играли в незапертой машине и нашли неизвестный предмет, который взорвался в руках у мальчика. Серьезные ранения получили четверо ребят. Очевидцы рассказывают о произошедшем.

Взрыв автомобиля с детьми в Киеве. Полиция рассматривает версию теракта-7

«Мальчик лежал почти без сознания, без движения». Очевидцы рассказывают о взрыве в Киеве

С 2014 года в Украине отмечается рост преступлений и инцидентов с применением оружия и взрывных устройств. По официальным оценкам, в незаконном обороте находится более двух миллионов единиц огнестрельного оружия.

# Гибель детей # Фотофакт

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