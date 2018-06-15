Взрыв автомобиля с детьми в Киеве. Полиция рассматривает версию теракта
Новости Украины. Правоохранители Киева нашли фрагменты гранат в авто, которое взорвалось 14 июня в одном из жилых дворов города. Части взрывных устройств направлены на экспертизу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме
Таким образом, появилась новая версия случившегося – теракт. Водитель, которого 15 июня задержали в Ровенской области, сотрудничает со следствием. Сейчас он дает показания.
ЧП произошло накануне. Дети играли в незапертой машине и нашли неизвестный предмет, который взорвался в руках у мальчика. Серьезные ранения получили четверо ребят. Очевидцы рассказывают о произошедшем.
«Мальчик лежал почти без сознания, без движения». Очевидцы рассказывают о взрыве в Киеве
С 2014 года в Украине отмечается рост преступлений и инцидентов с применением оружия и взрывных устройств. По официальным оценкам, в незаконном обороте находится более двух миллионов единиц огнестрельного оружия.