«Мальчик лежал почти без сознания, без движения». Очевидцы рассказывают о взрыве в Киеве

Новости Украины. Киевские следователи установили личность владельца авто, в котором прогремел взрыв, и уже задержали его в Ровенской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Киевские следователи установили личность владельца авто, в котором прогремел взрыв, и уже задержали его в Ровенской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мужчина утверждает, что ни он, ни его родственники, не имеют отношения к произошедшему. Однако у правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемый мог установить в салоне «Волги» взрывную ловушку, чтобы проучить воров, которые ранее похитили из машины инструменты.
Во дворе жилого дома прогремел взрыв. Пострадали четверо детей. Очевидцы рассказывают о произошедшем.
Виталий Пинчук, родственник пострадавшей девочки:
Мальчик лежал почти без сознания, без движения. На бордюре сидела девочка, я к ней подошел и спросил:
– Что такое? Что случилось?
А она говорит:
– Нашли коробочку. Я говорю ему, мол, не открывай, может там бомба. А он взял и открыл. И всё, – говорит. – Больше ничего не помню.
Владимир, очевидец:
Коробка из-под чая. Они ее открыли. То ли какой-то проводок задели, то ли что – произошел взрыв. Сначала, как говорят, один раз, потом, когда подкинули, второй. Или это была шумовая граната, или осколочная – никто не понимает, но если есть осколочные ранения, значит что-то подложили в ту машину. Потому что эта машина стоит уж очень долго.
Дети по-прежнему находятся в больнице. Три девочки после операций стабильны. Мальчик 5 лет – всё ещё в коме. Врачи борются за его жизнь. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.