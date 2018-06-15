«Мальчик лежал почти без сознания, без движения». Очевидцы рассказывают о взрыве в Киеве

Новости Украины. Киевские следователи установили личность владельца авто, в котором прогремел взрыв, и уже задержали его в Ровенской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мужчина утверждает, что ни он, ни его родственники, не имеют отношения к произошедшему. Однако у правоохранителей есть основания полагать, что подозреваемый мог установить в салоне «Волги» взрывную ловушку, чтобы проучить воров, которые ранее похитили из машины инструменты.

Во дворе жилого дома прогремел взрыв. Пострадали четверо детей. Очевидцы рассказывают о произошедшем.

Виталий Пинчук, родственник пострадавшей девочки:

Мальчик лежал почти без сознания, без движения. На бордюре сидела девочка, я к ней подошел и спросил:

– Что такое? Что случилось?

А она говорит:

– Нашли коробочку. Я говорю ему, мол, не открывай, может там бомба. А он взял и открыл. И всё, – говорит. – Больше ничего не помню.

Владимир, очевидец:

Коробка из-под чая. Они ее открыли. То ли какой-то проводок задели, то ли что – произошел взрыв. Сначала, как говорят, один раз, потом, когда подкинули, второй. Или это была шумовая граната, или осколочная – никто не понимает, но если есть осколочные ранения, значит что-то подложили в ту машину. Потому что эта машина стоит уж очень долго.