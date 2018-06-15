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В Дели из-за загрязнённого воздуха и песчаных бурь трудно дышать, строительные работы приостановлены

15 июня 2018 11:34
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Новости Индии. В индийском Нью-Дели приостановлены все строительные работы. Возобновятся они лишь через несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дели из-за загрязнённого воздуха и песчаных бурь трудно дышать, строительные работы приостановлены-1

На такие меры властям пришлось пойти из-за загрязнения воздуха. В городе и еще в трех штатах дышать практически невозможно. За последние несколько дней состояние воздуха значительно ухудшилось из-за сухих песчаных бурь.

Чтобы снизить концентрацию пыли, дорожным службам приходится улучшать качество уборки дорог, поливать улицы в центральных районах водой.

В Дели из-за загрязнённого воздуха и песчаных бурь трудно дышать, строительные работы приостановлены-4

# Экология # Фотофакт

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