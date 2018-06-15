В Дели из-за загрязнённого воздуха и песчаных бурь трудно дышать, строительные работы приостановлены

Новости Индии. В индийском Нью-Дели приостановлены все строительные работы. Возобновятся они лишь через несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. В индийском Нью-Дели приостановлены все строительные работы. Возобновятся они лишь через несколько суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На такие меры властям пришлось пойти из-за загрязнения воздуха. В городе и еще в трех штатах дышать практически невозможно. За последние несколько дней состояние воздуха значительно ухудшилось из-за сухих песчаных бурь.
Чтобы снизить концентрацию пыли, дорожным службам приходится улучшать качество уборки дорог, поливать улицы в центральных районах водой.