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В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме

15 июня 2018 08:05
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Новости Украины. Чрезвычайное происшествие в Киеве. При взрыве в автомобиле ранены четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме-1

Трое из них – в возрасте от пяти до 11 лет – с тяжелыми травмами доставлены в больницу, один ребенок находится в коме. Известно, что в момент взрыва несовершеннолетние играли в брошенной возле дома машине. Правоохранители предполагают, что в ней сработало неустановленное взрывное устройство.

В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме-4

У всех детей обнаружены множественные проникающие ранения. С 2014 года в Украине отмечается рост преступлений и инцидентов с применением оружия и взрывных устройств. По официальным оценкам, в незаконном обороте находится более двух миллионов единиц огнестрельного оружия.

В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме-7

# Гибель детей # Фотофакт

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