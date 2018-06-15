В Киеве взорвалась машина, в которой играли дети: один ребёнок – в коме

Новости Украины. Чрезвычайное происшествие в Киеве. При взрыве в автомобиле ранены четверо детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трое из них – в возрасте от пяти до 11 лет – с тяжелыми травмами доставлены в больницу, один ребенок находится в коме. Известно, что в момент взрыва несовершеннолетние играли в брошенной возле дома машине. Правоохранители предполагают, что в ней сработало неустановленное взрывное устройство.