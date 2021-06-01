Вывезенные из Таиланда в США артефакты вернулись на родину. Всё разрешил суд

Новости Таиланда. Древние артефакты вернули в Таиланд из США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то они незаконно были вывезены из королевства и до последнего украшали экспозицию Музея азиатского искусства в Сан-Франциско. Теперь два уникальных образца резьбы по камню в кхмерском стиле будут выставлены в Национальном музее Бангкока в течение следующих трех месяцев. Этому предшествовало судебное разбирательство. Дело у США выиграл комитет по репатриации Таиланда.

Это не первый подобный случай возвращения раритетов на родину.