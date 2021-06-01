«Руки прочь от Беларуси, долой фашизм». Жительницы США нашли в Филадельфии бчб-флаг и сожгли его

Только белорусские трудящиеся вправе решать будущее Беларуси, а не США, ЕС или Канада. Об этом и не только заявили жительницы Соединенных Штатов перед тем, как сжечь бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Американки нашли оппозиционный флаг в Филадельфии и уничтожили его в знак протеста против американской агрессии в отношении Беларуси.

Мы выступаем против агрессии США в отношении Беларуси и ее народа. Как американцы мы обязаны продолжать бороться против империализма и насилия со стороны нашей страны в отношении всего мира. Лукашенко после разрушения СССР сохранил Беларусь – государство, являющееся антифашистским и антиимпериалистическим.

Только белорусские трудящиеся вправе решать будущее Беларуси, а не США, ЕС или Канада. Именно трудящиеся построили удивительную страну, которую они сейчас имеют.

Этот флаг мы нашли в Филадельфии. Именно под таким флагом убивали белорусов в 1941 году.