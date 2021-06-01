«Руки прочь от Беларуси, долой фашизм». Жительницы США нашли в Филадельфии бчб-флаг и сожгли его

Только белорусские трудящиеся вправе решать будущее Беларуси, а не США, ЕС или Канада. Об этом и не только заявили жительницы Соединенных Штатов перед тем, как сжечь бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только белорусские трудящиеся вправе решать будущее Беларуси, а не США, ЕС или Канада. Об этом и не только заявили жительницы Соединенных Штатов перед тем, как сжечь бело-красно-белое полотнище, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Американки нашли оппозиционный флаг в Филадельфии и уничтожили его в знак протеста против американской агрессии в отношении Беларуси.
Мы выступаем против агрессии США в отношении Беларуси и ее народа. Как американцы мы обязаны продолжать бороться против империализма и насилия со стороны нашей страны в отношении всего мира. Лукашенко после разрушения СССР сохранил Беларусь – государство, являющееся антифашистским и антиимпериалистическим.
Только белорусские трудящиеся вправе решать будущее Беларуси, а не США, ЕС или Канада. Именно трудящиеся построили удивительную страну, которую они сейчас имеют.
Этот флаг мы нашли в Филадельфии. Именно под таким флагом убивали белорусов в 1941 году.
Этот флаг против суверенитета белорусского народа. 3 июля 1944 года белорусы свергли фашистское правительство и выбросили этот флаг. В солидарность с нашими товарищами, в солидарность с моими друзьями и семьей в Беларуси мы сжигаем это фашистское знамя и заявляем: руки прочь от Беларуси, долой фашизм.