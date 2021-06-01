ВОЗ ввела новые названия для штаммов коронавируса. Их будут обозначать буквами греческого алфавита

Новости мира. Всемирная организация здравоохранения ввела новые названия для штаммов COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для их обозначения будут использовать буквы греческого алфавита.

Решение принято, чтобы избежать дискриминации стран, где эти штаммы были впервые обнаружены. Кроме того, новые названия легче запоминаются и произносятся. Так, британский вариант вируса стал «альфой», южноафриканский – «бетой», бразильский штамм – «гаммой», а два подвида индийского – «дельтой» и «каппой».

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Эпидобстановка в ряде стран между тем постепенно улучшается.