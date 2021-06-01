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ВОЗ ввела новые названия для штаммов коронавируса. Их будут обозначать буквами греческого алфавита

01 июня 2021 13:08
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Новости мира. Всемирная организация здравоохранения ввела новые названия для штаммов COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь для их обозначения будут использовать буквы греческого алфавита.

ВОЗ ввела новые названия для штаммов коронавируса. Их будут обозначать буквами греческого алфавита-1

Решение принято, чтобы избежать дискриминации стран, где эти штаммы были впервые обнаружены. Кроме того, новые названия легче запоминаются и произносятся. Так, британский вариант вируса стал «альфой», южноафриканский – «бетой», бразильский штамм – «гаммой», а два подвида индийского – «дельтой» и «каппой».

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Эпидобстановка в ряде стран между тем постепенно улучшается.

ВОЗ ввела новые названия для штаммов коронавируса. Их будут обозначать буквами греческого алфавита-4

В Израиле с 1 июня жителям необходимо соблюдать лишь масочный режим в помещениях.

ВОЗ ввела новые названия для штаммов коронавируса. Их будут обозначать буквами греческого алфавита-7

В Турции открываются спортивные залы, рестораны и кафе.

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ВОЗ ввела новые названия для штаммов коронавируса. Их будут обозначать буквами греческого алфавита-10

А в Малайзии, наоборот, ограничения ужесточают. В течение двух недель будут закрыты торговые центры. Жители могут отдаляться от дома не более чем на 10 километров.

# Коронавирус # Фотофакт

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