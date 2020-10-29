В Филадельфии из-за массовых беспорядков ввели комендантский час

Новости США. В Филадельфии на фоне массовых беспорядков введен комендантский час. С 21:00 до 6:00 гражданам запрещено покидать свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако протестующих ограничения не остановили. Демонстранты вновь вышли на улицы. Группа людей напала на полицейских. В руках у дебоширов были палки, камни и куски арматуры. В результате атаки пострадали около 50 правоохранителей.

Погромы продолжаются в городе третий день подряд. Разъяренные толпы бьют витрины и грабят магазины. Задержаны уже свыше 170 человек. Правоохранители с нарушителями порядка не церемонятся: в ход идут дубинки и другие спецсредства. Для оказания помощи полиции в город направили отряды Национальной гвардии.