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В Филадельфии из-за массовых беспорядков ввели комендантский час

29 октября 2020 09:21
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Новости США. В Филадельфии на фоне массовых беспорядков введен комендантский час. С 21:00 до 6:00 гражданам запрещено покидать свои дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Филадельфии из-за массовых беспорядков ввели комендантский час-1

Однако протестующих ограничения не остановили. Демонстранты вновь вышли на улицы. Группа людей напала на полицейских. В руках у дебоширов были палки, камни и куски арматуры. В результате атаки пострадали около 50 правоохранителей.

В Филадельфии из-за массовых беспорядков ввели комендантский час-4

Погромы продолжаются в городе третий день подряд. Разъяренные толпы бьют витрины и грабят магазины. Задержаны уже свыше 170 человек. Правоохранители с нарушителями порядка не церемонятся: в ход идут дубинки и другие спецсредства. Для оказания помощи полиции в город направили отряды Национальной гвардии.

В Филадельфии из-за массовых беспорядков ввели комендантский час-7

Напомним, инцидент, после которого в городе вспыхнули беспорядки, произошел 26 октября. Правоохранители застрелили афроамериканца, который шел к ним с ножом.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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