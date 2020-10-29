Александр Лукашенко поздравил Реджепа Эрдогана и народ Турции с Днём Республики

Новости Турции. Турция отмечает День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Турции. Турция отмечает День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обычно праздничные мероприятия начинаются еще 28 октября. 29-го по всей стране вывешиваются национальные флаги, в школах в обязательном порядке проходят торжественные мероприятия, а на улицах праздничные шествия. Однако в 2020 году из-за пандемии коронавируса гуляния будут не такими масштабными.
Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ этой страны с национальным праздником поздравил Александр Лукашенко. Глава государства выразил уверенность, что белорусско-турецкое партнерство в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах будет и в дальнейшем стабильно и плодотворно развиваться на пользу народов обеих стран.