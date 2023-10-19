Высший уровень террористической опасности введён во Франции

Новости Франции. Шесть крупнейших аэропортов Франции остановили работу, эвакуировали пассажиров и персонал после полученных сообщений о минировании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Были отменены все полеты в Лилле, Нанте, Тулузе, Ницце и Лионе. Закрыта одна из воздушных гаваней Парижа. Поскольку во Франции введен высший уровень террористической опасности полиция отнеслась к угрозам очень серьезно. Сообщается, что после тщательного осмотра зданий некоторым аэропортам разрешили возобновить работу, так как подозрительных предметов обнаружено не было.