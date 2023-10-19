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Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу

19 октября 2023 08:16
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Египет объявил об открытии постоянного канала доставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу-1

В ближайшие часы в анклав будет пропущена первая партия из 20 грузовиков. Поставки будут проходить под наблюдением ООН и других международных организаций. Однако стоит сказать, что сейчас возле единственного погранперехода «Рафах», связывающего Египет с анклавом, в ожидании проезда скопилось около 100 фур с гуманитарным грузом. Число жертв палестино-израильского конфликта, по последним данным, уже превысило 4 900 человек.

# Международная политика # Новости Египта # Фотофакт

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