Египет объявил об открытии гуманитарного коридора в Газу

Египет объявил об открытии постоянного канала доставки гуманитарной помощи в Газу, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы в регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ближайшие часы в анклав будет пропущена первая партия из 20 грузовиков. Поставки будут проходить под наблюдением ООН и других международных организаций. Однако стоит сказать, что сейчас возле единственного погранперехода «Рафах», связывающего Египет с анклавом, в ожидании проезда скопилось около 100 фур с гуманитарным грузом. Число жертв палестино-израильского конфликта, по последним данным, уже превысило 4 900 человек.