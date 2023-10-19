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Илон Маск рассматривает блокировку соцсети X в Европе

19 октября 2023 08:12
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Владелец социальной сети X (бывший Twitter) Илон Маск рассматривает вопрос о блокировке своего сервиса для пользователей из Европы в связи с тем, что его не удовлетворяет вступивший в силу в августе новый закон о цифровых услугах (DSA). Об этом пишет ТАСС.

Еврокомиссия начала проверку соблюдения X нового закона, в частности в связи с возможной дезинформацией о противостоянии Израиля и Палестины. С 25 августа ЕС ужесточил контроль над 19 онлайн-платформами, включая X, TikTok, Instagram, YouTube, Google и Amazon Store. Приоритетами нового закона являются обеспечение защиты детей и борьба с дезинформацией.
 

# общество # Илон Маск

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