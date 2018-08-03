Новости Беларуси. Жители Европы изнывают от аномально высоких температур: во многих странах отметка вплотную приблизилась к +50ºС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии пожарные обливают улицы и прохожих из шлангов. Здесь уже несколько недель люди не видели дождя. Фермеры на грани разорения из-за засухи. Высочайший пик в Швеции рискует потерять свое звание из-за таяния снегов. Он уже уменьшился на 4 метра.