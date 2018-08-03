Прямой эфир

Не джентльмен. Во Франции будут штрафовать мужчин за непристойное поведение

03 августа 2018 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. Ведите себя прилично: во Франции будут штрафовать мужчин за непристойное поведение в адрес прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не джентльмен. Во Франции будут штрафовать мужчин за непристойное поведение-1

Соответствующий закон одобрен парламентом. Цель нововведения – снижение порога толерантности к сексуальному насилию в стране.

Не джентльмен. Во Франции будут штрафовать мужчин за непристойное поведение-4

Теперь за приставания, словесные и физические, которые ранее оставались безнаказанными, обидчику дамы может грозить взыскание в размере от 90 до 750 евро.

# Закон # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эйфелевую башню снова откроют для посещения
03 августа 2018 09:19

Эйфелевую башню снова откроют для посещения

В Новой Зеландии жители остались без электричества
03 августа 2018 09:14

В Новой Зеландии жители остались без электричества

Службы Коста–Рики конфисковали 2 тонны кокаина
03 августа 2018 09:10

Службы Коста–Рики конфисковали 2 тонны кокаина