Не джентльмен. Во Франции будут штрафовать мужчин за непристойное поведение

Новости Франции. Ведите себя прилично: во Франции будут штрафовать мужчин за непристойное поведение в адрес прекрасного пола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь за приставания, словесные и физические, которые ранее оставались безнаказанными, обидчику дамы может грозить взыскание в размере от 90 до 750 евро.