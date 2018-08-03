Два человека погибли в Испании от жары

Новости Испании. Первые жертвы: два человека погибли в Испании от жары. Мужчины 48 и 78 лет скончались вследствие теплового удара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 августа температурные показатели на территории страны колеблются от 40 до 45-ти градусов. Во многих регионах действует «красный» - максимальный уровень опасности. Медики предупреждают население и туристов об опасности перегрева.