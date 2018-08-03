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Два человека погибли в Испании от жары

03 августа 2018 15:22
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Новости Испании. Первые жертвы: два человека погибли в Испании от жары. Мужчины 48 и 78 лет скончались вследствие теплового удара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два человека погибли в Испании от жары-1

3 августа температурные показатели на территории страны колеблются от 40 до 45-ти градусов. Во многих регионах действует «красный» - максимальный уровень опасности. Медики предупреждают население и туристов об опасности перегрева.

Два человека погибли в Испании от жары-4

Рекомендуется избегать солнечных лучей с 11:00 до 15:00, также пить как можно больше воды. В 2017 году в середине июля испанские метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд - 46,9 градусов.

# Погода # Фотофакт

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