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Террористы атаковали мечеть в Афганистане

03 августа 2018 14:44
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Новости Афганистана. Очередной теракт в Афганистане. На этот раз смертники атаковали мечеть в одном из городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 25 погибших и более 30 раненых.

Террористы атаковали мечеть в Афганистане-1

Медики сейчас доставляют пострадавших в больницы. Многие в критическом состоянии. Вероятнее всего, число жертв будет расти. Власти подтвердили факт нападения. Однако, обстоятельства произошедшего не ясны.

# Теракт # Фотофакт

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