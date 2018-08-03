Террористы атаковали мечеть в Афганистане

Новости Афганистана. Очередной теракт в Афганистане. На этот раз смертники атаковали мечеть в одном из городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 25 погибших и более 30 раненых.
Новости Афганистана. Очередной теракт в Афганистане. На этот раз смертники атаковали мечеть в одном из городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сообщается о 25 погибших и более 30 раненых.
Медики сейчас доставляют пострадавших в больницы. Многие в критическом состоянии. Вероятнее всего, число жертв будет расти. Власти подтвердили факт нападения. Однако, обстоятельства произошедшего не ясны.