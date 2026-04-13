Выращивание какао под угрозой! Исчезнет ли шоколад к 2050 году – ответил Муковозчик

Так, вопросы войны и мира позже. Вопросы жизни и смерти не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы не сюда. С кем вы мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот – «Вопросы от блондинок».

Из-за изменений климата выращивание какао под угрозой. Может так случиться, что к 2050 году мы лишимся шоколада! На что посоветуете заменить сладость?

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

На перчик халапеньо, к примеру! А что, тоже сначала тепленько, а потом горячо-горячо. Почему тоже? Потому что тоже: сначала сладко-сладко, а потом кариес, дупло и бормашина.

И перестаньте вы верить дурным прогнозам меркантильных футурологов! Никуда какао не денется, при нынешнем спросе люди научатся его выращивать хоть где. «И на Марсе будут яблоки цвести!» — спросите вон хоть у Илона Маска.

Как по мне, гораздо важнее, чтобы маркетологи не протолкнули в массы байку о том, что бобы какао, будучи пропущенными через пищеварительный тракт коров, делают шоколад сразу молочным. Дорогущим, с особым вкусом и не для всех… невероятным.

Хотя, с другой-то стороны, может, нам эту историю первыми и начать задвигать? При нашем-то молочно-товарном производстве и обилии не сертифицированного Западом навоза это же может быть золотое дно для повышения рентабельности какао-бобов в частности. И кондитерской промышленности следом.

Так что, девочки, дарю идею даром – пользуйтесь. Но сначала попробуйте на ком не жалко.