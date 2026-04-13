Блокада Ормуза, объявленная США, вступила в силу

Центральное командование США объявило о блокаде Ормузского пролива. Об этом пишет РИА Новости.

Лидер Штатов Дональд Трамп предупредил, что любые иранские катера, приблизившиеся к зоне, будут уничтожаться, а суда, использующие маршрут, – остановлены и проверены. Также ранее он распорядился отслеживать танкеры, платившие Ирану за проход.

По данным отслеживания судов, перед началом операции в проливе почти не было танкеров. Ранее Иран частично открыл маршрут после перемирия с США, но сохранил ограничения для «недружественных» стран.

На переговорах США и Ирана в Пакистане стороны не достигли согласия по ряду ключевых вопросов, включая ситуацию вокруг пролива, санкции и ядерную программу.

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