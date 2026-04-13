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В Латвии очереди на прием к детскому окулисту ждут годами

13 апреля 2026 17:15
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В Латвии возникла проблема, которую власти упорно не хотят видеть. Там просто невозможно попасть на прием к детскому окулисту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очереди настолько длинные, что в поликлиниках просят родителей проверять зрение ребенка в других медучреждениях или частных медицинских центрах.

В Латвии очереди на прием к детскому окулисту ждут годами-2

В детских больницах для того, чтобы попасть к врачу, приходится ждать год, а то и больше. Порой доходит до курьезных случаев, когда на прием записывают детей еще до их рождения. Только тогда появляется шанс пройти профилактический осмотр.

В Национальной службе здравоохранения объясняют ситуацию недостаточным финансированием отрасли и дефицитом специалистов. Оставшиеся врачи работают с повышенной нагрузкой, принимая пациентов из разных регионов страны. Дополнительной проблемой называют устаревшее медицинское оборудование, которое ограничивает пропускную способность учреждений и также влияет на сроки ожидания приема.

В Латвии прошли масштабные учения по химической защите с участием ополченцев.

# Международная политика # Новости Латвии

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