В Латвии очереди на прием к детскому окулисту ждут годами

В Латвии возникла проблема, которую власти упорно не хотят видеть. Там просто невозможно попасть на прием к детскому окулисту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очереди настолько длинные, что в поликлиниках просят родителей проверять зрение ребенка в других медучреждениях или частных медицинских центрах.