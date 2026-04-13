В Латвии очереди на прием к детскому окулисту ждут годами

В Латвии возникла проблема, которую власти упорно не хотят видеть. Там просто невозможно попасть на прием к детскому окулисту, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Очереди настолько длинные, что в поликлиниках просят родителей проверять зрение ребенка в других медучреждениях или частных медицинских центрах.
В детских больницах для того, чтобы попасть к врачу, приходится ждать год, а то и больше. Порой доходит до курьезных случаев, когда на прием записывают детей еще до их рождения. Только тогда появляется шанс пройти профилактический осмотр.
В Национальной службе здравоохранения объясняют ситуацию недостаточным финансированием отрасли и дефицитом специалистов. Оставшиеся врачи работают с повышенной нагрузкой, принимая пациентов из разных регионов страны. Дополнительной проблемой называют устаревшее медицинское оборудование, которое ограничивает пропускную способность учреждений и также влияет на сроки ожидания приема.
В Латвии прошли масштабные учения по химической защите с участием ополченцев.