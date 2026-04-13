В Венгрии подведены предварительные итоги парламентских выборов. Они прошли при рекордной явке – более 74 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Результат голосования уже называют сенсацией: в стране закончилась эпоха правления Виктора Орбана, который находился у власти 16 лет. Победу одержала оппозиционная партия «Тиса» во главе с Петером Мадьяром. На итоги голосования отреагировали в Минске. Оппозиция победила на парламентских выборах в Венгрии.

О том, какой курс выберет новая венгерская власть и как изменится политический баланс в стране, поговорили с экспертом. Из Будапешта на связь вышел Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии. Как вы оцените результаты парламентских выборов в Венгрии? Какую политику на ваш взгляд будет проводить новое правительство?

Дьюла Тюрмер, председатель Венгерской коммунистической рабочей партии:

Партия «Тиса» выиграла выборы, получила две трети голосов и сейчас будет проводить новую политику. Мы боимся, что победа либеральных сил может привести к таким же последствиям, как привела, например, в Польше. То есть в Польше, после победы премьер-министр Туска, началась полная политическая чистка, уволили всех людей из государственных органов и резко изменилась, конечно, нынешняя политика, в большую сторону Европейского союза. В Евросоюзе усиливается милитаристская риторика, общество готовят к серьезному военному конфликту. Как вы считаете, Венгрия тоже станет поддерживать эти настроения?

Дьюла Тюрмер:

Венгерское правительство вызвало недовольство руководителей Европейского союза именно тем, что открыто выступало против военного решения конфликта в Украине. И выступало за нормализацию отношений с Россией и Беларусью, за установление мира, за переговоры и в будущем за восстановление нормального сотрудничества между Западной Европой и Россией. То есть венгерское правительство было последним препятствием перед милитаризацией и перед военным решением украинского конфликта. Если новое венгерское правительство будет поддерживать нынешний курс Европейского союза, это может привести к очень серьезному осложнению европейской и международной обстановки, даже ставит угрозу войны в Европе. У Беларуси с Венгрией были конструктивные отношения. В Минск неоднократно приезжал министр иностранных дел Петер Сийярто. Что ожидать от новой венгерской власти?