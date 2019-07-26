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Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги

26 июля 2019 18:51
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Новости Украины. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав более 43 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги-1

ЦИК Украины обработал 100 % бюллетеней. На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь», третье место у партий Юлии Тимошенко, четвертое у экс-президента Петра Порошенко. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука.

Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги-4

Остальные политические силы не преодолели проходной барьер в 5 %.

# Выборы в Украине # Владимир Зеленский # Петр Порошенко # Юлия Тимошенко # Святослав Вакарчук # Фотофакт

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