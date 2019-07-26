Выборы в Верховную раду Украины-2019: подводим итоги

Новости Украины. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав более 43 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» победила на внеочередных выборах в Верховную раду, набрав более 43 % голосов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЦИК Украины обработал 100 % бюллетеней. На втором месте «Оппозиционная платформа – За жизнь», третье место у партий Юлии Тимошенко, четвертое у экс-президента Петра Порошенко. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука.
Остальные политические силы не преодолели проходной барьер в 5 %.