Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске
Новости Украины. В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование организовано также в Минске и Бресте. Напомним, предыдущий состав парламента распустил президент Владимир Зеленский сразу же после инаугурации.
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С самого утра у некоторых избирательных участков в Киеве сегодня, 21 июля, выстроились очереди. Отдать свой голос спешат и граждане Украины, которые находятся в нашей стране – их более 7 тысяч.
Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии при Посольстве Украины в Минске:
Активность, исходя из того, что сегодня воскресенье, летний прекрасный жаркий день, достаточно высока. Мы думали, что она будет меньшей, потому что люди и в отпусках, и на дачах, и с детьми. Но все идут, все в очень хорошем настроении.
Чтобы народ для начала понимал ответственность и более солидарен стал, меньше было разногласий в самом народе.
Всего право голоса имеют 34 миллиона украинцев. Выборы проходят по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, еще часть – в мажоритарных округах. Для попадания в Раду партиям необходимо преодолеть барьер в 5 %.
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По прогнозам социологов, из 22 заявленных политических сил лишь пять имеют шансы занять кресло в парламенте. Лидером считается партия Зеленского «Слуга народа».
Отметим, выборы не состоятся в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Результаты экзитполов станут известны после закрытия избирательных участков в 20 часов по местному времени.