Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске

Новости Украины. В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование организовано также в Минске и Бресте. Напомним, предыдущий состав парламента распустил президент Владимир Зеленский сразу же после инаугурации.

С самого утра у некоторых избирательных участков в Киеве сегодня, 21 июля, выстроились очереди. Отдать свой голос спешат и граждане Украины, которые находятся в нашей стране – их более 7 тысяч.

Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии при Посольстве Украины в Минске: Активность, исходя из того, что сегодня воскресенье, летний прекрасный жаркий день, достаточно высока. Мы думали, что она будет меньшей, потому что люди и в отпусках, и на дачах, и с детьми. Но все идут, все в очень хорошем настроении.

Чтобы народ для начала понимал ответственность и более солидарен стал, меньше было разногласий в самом народе.

Всего право голоса имеют 34 миллиона украинцев. Выборы проходят по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, еще часть – в мажоритарных округах. Для попадания в Раду партиям необходимо преодолеть барьер в 5 %.

В Украине проходят выборы в Верховную Раду: по какой системе голосуют