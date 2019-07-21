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Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске

21 июля 2019 14:10
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Новости Украины. В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование организовано также в Минске и Бресте. Напомним, предыдущий состав парламента распустил президент Владимир Зеленский сразу же после инаугурации.

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Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-1

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-3

С самого утра у некоторых избирательных участков в Киеве сегодня, 21 июля, выстроились очереди. Отдать свой голос спешат и граждане Украины, которые находятся в нашей стране – их более 7 тысяч.

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-6

Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии при Посольстве Украины в Минске:
Активность, исходя из того, что сегодня воскресенье, летний прекрасный жаркий день, достаточно высока. Мы думали, что она будет меньшей, потому что люди и в отпусках, и на дачах, и с детьми. Но все идут, все в очень хорошем настроении.

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-9

Чтобы народ для начала понимал ответственность и более солидарен стал, меньше было разногласий в самом народе.

Всего право голоса имеют 34 миллиона украинцев. Выборы проходят по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, еще часть – в мажоритарных округах. Для попадания в Раду партиям необходимо преодолеть барьер в 5 %.

В Украине проходят выборы в Верховную Раду: по какой системе голосуют

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-12

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-14

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-16

По прогнозам социологов, из 22 заявленных политических сил лишь пять имеют шансы занять кресло в парламенте. Лидером считается партия Зеленского «Слуга народа».

Отметим, выборы не состоятся в Крыму и в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Результаты экзитполов станут известны после закрытия избирательных участков в 20 часов по местному времени.

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-19

Выборы в Верховную Раду проходят в Украине: как голосуют на избирательном участке в Минске-21

# Выборы в Украине # Оксана Врублевская # Фотофакт

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