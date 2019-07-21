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В Украине проходят выборы в Верховную Раду: по какой системе голосуют

21 июля 2019 11:29
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Новости Украины. В Украине проходят внеочередные выборы в Верховную Раду, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Предыдущий состав распустил президент Владимир Зеленский сразу же после инаугурации.

Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады: о чём заявил президент Украины после инаугурации

В Украине проходят выборы в Верховную Раду: по какой системе голосуют-1

Выборы проходят по смешанной системе: половина депутатов будет избрана по партийным спискам, еще часть – в мажоритарных округах. Для попадания в Раду партиям необходимо преодолеть барьер в 5 %. Право голоса имеют 34 миллиона украинцев.

Избирательные участки открыты и за границей. В Минске – в помещении Посольства Украины в Беларуси, а в Бресте – в консульстве этой страны.

В Украине проходят выборы в Верховную Раду: по какой системе голосуют-4

В Украине проходят выборы в Верховную Раду: по какой системе голосуют-6

# Выборы в Украине # Фотофакт

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