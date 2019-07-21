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+38 градусов в тени: в США не менее 6 человек погибли из-за жары

21 июля 2019 13:00
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Новости США. В США не менее шести человек погибли из-за аномальной жары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Палящее солнце испытывает жителей уже больше недели.

+38 градусов в тени: в США не менее 6 человек погибли из-за жары-1

На северо-западе страны столбики термометров показывают 38 градусов в тени. В штатах Миннесота и Нью-Йорк объявлена чрезвычайная ситуация. В регионах открывают специальные пункты по охлаждению. Из-за постоянно работающих кондиционеров и вентиляторов генераторы не выдерживают напряжения. В нескольких штатах происходят перебои с электричеством.

Местные власти призывают людей по возможности не выходить на улицу. По прогнозам синоптиков, такая температура в стране сохранится как минимум до 22 июля.

+38 градусов в тени: в США не менее 6 человек погибли из-за жары-4

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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