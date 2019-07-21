Экипаж «Союза МС-13» прибыл на МКС

Экипаж «Союза МС-13» прибыл на Международную космическую станцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вечером 19 июля ракета-носитель была запущена со стартовой площадки Байконура.

В 61-й экспедиции на МКС участвуют россиянин, американец и итальянец. На станции их встречали еще три человека. У нового экипажа много работы: выходы в открытый космос и научные исследования. Кроме того, экипажу необходимо поддерживать работоспособность станции, вести фото- и видеосъемку, а также обеспечивать стыковки кораблей.