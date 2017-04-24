Выборы президента во Франции: итоги первого тура встречены протестами

Новости Франции. Во Франции жители протестами встретили итоги первого тура Президентских выборов. Демонстрантов на площади Бастилии в Париже полиция разогнала слезоточивым газом и дубинками. За час до закрытия избирательных участков на улицах стали собираться сотни активистов. Они жгли машины и дымовые шашки, громили витрины магазинов и забрасывали жандармов камнями. По мнению протестующих, среди кандидатов нет ни одного достойного и вся гонка представляет собой лишь шоу. В результате столкновений пострадали несколько человек. Около 30 митингующих задержаны.

Между тем, подсчет голосов первого тура выборов завершен. Победу одержал Эммануэль Макрон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эммануэль Макрон, кандидат в президента Французской республики:

Дорогие соотечественники. Нет нескольких Франций, есть только одна Франция, наша Франция. Франция патриотов в Европе, которая защищает, и которую мы должны восстановить. Это серьезный вызов, но я готов принять его вместе с вами. Лидер движения «Вперед» набрал без малого четверть голосов. Отрыв от Марин Ле Пен всего на несколько пунктов. С выходом во второй тур центриста уже поздравили действующий президент Франции Франсуа Олланд, некоторые европейские политики. Вторым финалистом и соперником Макрона в следующем туре стала лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.