Побыть с малышом всей семьёй: в Польше и Исландии папам новорождённых дают оплачиваемые отпуска



Нигде в мире нет такого количества мужчин, ухаживающих за своими детьми, как в Исландии. По данным соцопросов, в этой стране до 90% отцов идут в декрет. Согласно исландскому законодательству, мужчина, у которого родился ребенок, может получить отпуск на три месяца наравне с женщиной. Все это время ему выплачивают пособие в размере 80% от его среднего заработка за последний год. Таким образом, оба родителя находятся рядом с ребенком в первые месяцы его жизни.

Во Франции каждый отец вправе воспользоваться декретным отпуском на две недели вместо матери и при этом получать свою обычную зарплату.

В Бельгии отцовский отпуск также оплачивает наниматель: первые три дня сохраняется 100% дохода, оставшиеся 82 дня платят не более 102 евро в сутки.

В Словении папам малышей положено три месяца отцовского отпуска. Первые 15 дней сохраняется 90% дохода, остальное время не оплачивают.

В Польше мужчина, который только что стал отцом, может взять двухнедельный отпуск с полным сохранением заработка, чтобы быть все это время рядом с любимой. Кроме того, мужчина вправе воспользоваться 30 днями папиного отпуска. Все это время ему выплачивают пособие.

Один из самых коротких отцовских отпусков в Греции. Всего два дня. Зато с полным сохранением заработка.

В Швеции семья недополучает часть пособия, если каждый из родителей не воспользуется правом побывать в отпуске по уходу за ребенком. На время декрета за мужчиной сохраняется 90% от заработной платы. Вот почему в этой стране отцам выгодно уходить в декрет.