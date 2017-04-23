Наплыв альпинистов может спровоцировать пробки на Эвересте

Новости Непала. Тем временем на Эвересте – рекордный наплыв туристов. Около 300 экстремалов, которые жаждут покорить самую высокую гору в мире, уже прибыли в базовый лагерь. В ближайшие недели ожидается еще не одно крупное пополнение в рядах альпинистов. И многих будут сопровождать проводники и носильщики, которых больше в несколько раз.

Из-за этого на Эвересте эксперты прогнозируют настоящие пробки. На горе одновременно будут находиться свыше тысячи человек! Ажиотаж вокруг Эвереста связан с землетрясением в 2015 году. После стихийного бедствия правительство Непала разрешило использовать выданные ранее разрешения на восхождение в течение трех лет. В итоге в страну сейчас прибывают туристы, которые отложили прежде свои планы из-за катаклизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.