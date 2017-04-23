Во Франции выбирают президента

Новости Франции. Франция выбирает президента. В стране стартовал первый тур голосования. Реальные шансы на выход в финал впервые в истории Пятой республики сохраняют сразу четверо: глава правого «Национального фронта» Марин Ле Пен, самовыдвиженец Эммануэль Макрон, политик крайне левых взглядов Жан-Люк Меланшон и правоцентрист Франсуа Фийон. Остальные кандидаты фактически остаются без шансов попасть в Елисейский дворец.

Однако, как показывают соцопросы, даже сегодня с выбором своего кандидата не определилась примерно треть электората. Потому голосование обещает стать самым непредсказуемым за последние годы. Внимание от кандидатов отвлекли на себя недавние теракты в ЕС и в Париже, в частности. Кроме того, накануне в столице прошли демонстрации против выборов. Полицейским пришлось разгонять манифестантов слезоточивым газом и другими спецсредствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.