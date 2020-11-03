В Киеве проходит несколько акций протеста. Чем недовольны украинцы?

Новости Украины. Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве. Сейчас в городе проходит несколько массовых митингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У здания Верховной рады собрались предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес и требуют продления упрощенной системы налогообложения. Там же, возле парламента, протестуют и владельцы автомобилей на еврономерах. Уже не в первый раз они требуют принять законопроект о доступной растаможке таких машин.

Неспокойно и у здания Конституционного суда Украины. Там проходит митинг в поддержку спорного закона о государственном языке. 3 ноября в закрытом режиме рассматривается конституционность документа.

К слову, происходит это на фоне скандала вокруг суда. Принятое им на минувшей неделе решение, отменяющее ряд антикоррупционных норм, вызвало недовольство жителей. Незамедлительно отреагировали также западные партнеры Украины, в частности Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые пригрозили остановкой сотрудничества.