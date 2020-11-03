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В Киеве проходит несколько акций протеста. Чем недовольны украинцы?

03 ноября 2020 14:16
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Новости Украины. Украинская полиция усилила меры безопасности в Киеве. Сейчас в городе проходит несколько массовых митингов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Киеве проходит несколько акций протеста. Чем недовольны украинцы?-1

У здания Верховной рады собрались предприниматели. Они выступают за уменьшение финансовой нагрузки на малый и средний бизнес и требуют продления упрощенной системы налогообложения. Там же, возле парламента, протестуют и владельцы автомобилей на еврономерах. Уже не в первый раз они требуют принять законопроект о доступной растаможке таких машин.

В Киеве проходит несколько акций протеста. Чем недовольны украинцы?-4

Неспокойно и у здания Конституционного суда Украины. Там проходит митинг в поддержку спорного закона о государственном языке. 3 ноября в закрытом режиме рассматривается конституционность документа.  

К слову, происходит это на фоне скандала вокруг суда. Принятое им на минувшей неделе решение, отменяющее ряд антикоррупционных норм, вызвало недовольство жителей. Незамедлительно отреагировали также западные партнеры Украины, в частности Международный валютный фонд и Всемирный банк, которые пригрозили остановкой сотрудничества.  

В Киеве проходит несколько акций протеста. Чем недовольны украинцы?-7

Сегодня стало известно, что президент Зеленский готов прибегнуть к роспуску Верховной рады, если парламент не поддержит законопроект о перезагрузке Конституционного суда.

# Акции протеста # Владимир Зеленский # Фотофакт

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