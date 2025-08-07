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Пленный офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен ВС РФ

07 августа 2025 08:31
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Пленный офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен ВС РФ-0

Пленный офицер Вооруженных сил Украины Сергей Носиковский сказал, что сдался потому, что пообещал своей девушке вернуться живым. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. <...> И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», – рассказал он.

Носиковский является уроженцем Киева, служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде и был взят в плен в Сумской области. По его словам, моральный дух среди младших офицеров Вооруженных сил Украины сильно ослаб, и они устали от войны.

Фото: pixabay

# Международная политика

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