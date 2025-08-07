Пленный офицер ВСУ рассказал, почему сдался в плен ВС РФ

Пленный офицер Вооруженных сил Украины Сергей Носиковский сказал, что сдался потому, что пообещал своей девушке вернуться живым. Об этом пишет РИА Новости.

«Я бы хотел на обмен вернуться к своей семье и к своей любимой девушке. <...> И в принципе, сдался я, потому что обещал ей вернуться живым», – рассказал он.

Носиковский является уроженцем Киева, служил в 80-й десантно-штурмовой бригаде и был взят в плен в Сумской области. По его словам, моральный дух среди младших офицеров Вооруженных сил Украины сильно ослаб, и они устали от войны.

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