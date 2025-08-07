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Сотни бездомных провели протест у мэрии Парижа, требуя жильё

07 августа 2025 08:30
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Семьи бездомных провели протестную акцию в Париже. Манифестации начались по инициативе благотворительной ассоциации, заявившей, что у нее больше нет средств и мест на содержание людей без крова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни бездомных провели протест у мэрии Парижа, требуя жильё-2

Около 200 человек, включая детей, провели ночь под окнами мэрии. Они требуют равных прав на жилье для всех, независимо от статуса, пола или гражданства. Бездомные утверждают, что многие десятилетиями живут и работают во Франции, однако вынуждены ночевать на улицах из-за недальновидных политических решений властей. 

Сотни бездомных провели протест у мэрии Парижа, требуя жильё-4

Французское правительство, заявляет, что на данном этапе ничего не может сделать, и указывает на отсутствие свободных мест ни в Париже, ни в регионах. Однако в конце прошлой недели префектура заявила, что в системе экстренного размещения беженцев в Иль-де-Франс нет недостатков.

Несмотря на явную социальную катастрофу, власти Франции пока не предпринимают никаких мер, перенаправляя бездомных в перегруженные благотворительные организации. Отметим, что недавно премьер Франсуа Байру заявил о том, что госдолг Франции растет на пять тысяч евро каждую секунду и уже сейчас составляет колоссальную сумму в 3,4 триллиона евро. При таком раскладе не то, что бездомным, но и гражданам со средним достатком придется сильно затянуть пояса. 

# Протесты # франция

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