Семьи бездомных провели протестную акцию в Париже. Манифестации начались по инициативе благотворительной ассоциации, заявившей, что у нее больше нет средств и мест на содержание людей без крова, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Около 200 человек, включая детей, провели ночь под окнами мэрии. Они требуют равных прав на жилье для всех, независимо от статуса, пола или гражданства. Бездомные утверждают, что многие десятилетиями живут и работают во Франции, однако вынуждены ночевать на улицах из-за недальновидных политических решений властей.

Французское правительство, заявляет, что на данном этапе ничего не может сделать, и указывает на отсутствие свободных мест ни в Париже, ни в регионах. Однако в конце прошлой недели префектура заявила, что в системе экстренного размещения беженцев в Иль-де-Франс нет недостатков.

Несмотря на явную социальную катастрофу, власти Франции пока не предпринимают никаких мер, перенаправляя бездомных в перегруженные благотворительные организации. Отметим, что недавно премьер Франсуа Байру заявил о том, что госдолг Франции растет на пять тысяч евро каждую секунду и уже сейчас составляет колоссальную сумму в 3,4 триллиона евро. При таком раскладе не то, что бездомным, но и гражданам со средним достатком придется сильно затянуть пояса.