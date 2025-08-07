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Дмитриев: встреча Путина и Трампа поможет стабилизировать экономику

07 августа 2025 09:23
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Дмитриев: встреча Путина и Трампа поможет стабилизировать экономику-0

Запланированная на ближайшие дни встреча лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может поспособствовать стабилизации мировой экономики. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Он отмечает положительную реакцию рынков: индекс Московской биржи вырос более чем на 5%. По его мнению, возобновление диалога стран – это шаг к большей предсказуемости.

В рамках подготовки к встрече Путин провел встречу со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом, в ходе которых обсуждалась украинская тема.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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