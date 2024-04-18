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На Капри проходит встреча глав МИД «Большой семёрки»

18 апреля 2024 08:07
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Итальянский остров Капри стал местом встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки». Главными темами для обсуждения ожидаемо станут ситуация на Ближнем Востоке, а также помощь Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Капри проходит встреча глав МИД «Большой семёрки»-1

Впрочем, по мнению экспертов, вопрос поддержки Киева отойдет на второй план, а доминировать на переговорах с участием госсекретаря США Энтони Блинкена будет ближневосточный конфликт. Ожидается, что по итогам трехдневного саммита его участники примут совместное обращение к Израилю проявить сдержанность после недавней массированной атаки со стороны Ирана. Также на встрече рассмотрят возможность введения санкций, призванных ограничить возможности Тегерана по использованию беспилотников.

# Международная политика # Энтони Блинкен # Новости Италии

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